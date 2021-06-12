​Футболка Депая появилась в интернет-магазине «Барселоны»

В обозримом будущем Мемфис Депай станет футболистом «Барселоны». Каталонский клуб чуть ли не прямо об этом заявил, запустив продажу игровых футболок с фамилией голландского вингера. Об этом на своих страницах пишет Barca Universal, прилагая скриншот. При этом отмечается, что позже интернет-магазин «сине-гранатовых» стал выдавать ошибку.

Мемфис Депай достанется «Барселоне» бесплатно как свободный агент. Контракт голландского вингера с «Лионом» истекает в последний день июня.

Напомним, что ранее «Барселона» уже совершила несколько трансферов, подписав Эрика Гарсию и Серхио Агуэро.