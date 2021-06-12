Азар: «Не думал об уходе из «Реала» после провала»

Бельгийский полузащитник Эден Азар ответил на вопрос о своем будущем в мадридском «Реале».

«Я даже не думал об уходе. Не сбегу из клуба после провала. Хочу всем доказать, что подхожу «Реалу». Два минувших сезона получились для меня тяжелыми. Очень сильно помешал коронавирус, ведь играть при пустых трибунах гораздо труднее. Очень жду возвращения болельщиков на стадионы. Я нуждаюсь в этом», - приводит слова хавбека Het Nieuwsblad.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Эден сыграл 14 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. Его трудовой договор рассчитан до лета 2024 года.