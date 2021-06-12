«Атлетико» готов подписать Буффона

Опытный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон пользуется спросом среди испанских грандов. По данным Tuttomercatoweb, подписать 43-летнего футболиста желает мадридский «Атлетико».

Также интерес к голкиперу сохраняет каталонская «Барселона», несмотря на недавнюю новость об отказе Буффона переходить в стан «сине-гранатовых». Еще одним претендентом на ветерана считается «Парма», в которой Джиджи начинал свою профессиональную карьеру.

Буффон по завершении минувшего сезона покинул туринский «Ювентус». В настоящий момент голкипер находится в статусе свободного агента.