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«Атлетико» готов подписать Буффона

12 Июня 2021, 09:35,

Опытный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон пользуется спросом среди испанских грандов. По данным Tuttomercatoweb, подписать 43-летнего футболиста желает мадридский «Атлетико».

Также интерес к голкиперу сохраняет каталонская «Барселона», несмотря на недавнюю новость об отказе Буффона переходить в стан «сине-гранатовых». Еще одним претендентом на ветерана считается «Парма», в которой Джиджи начинал свою профессиональную карьеру.

Буффон по завершении минувшего сезона покинул туринский «Ювентус». В настоящий момент голкипер находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Джанлуиджи Буффон, Трансферы футбола - лето 2021
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