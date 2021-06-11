Кроос: «Рамос - лучший капитан в моей карьере»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметил большое значение для команды капитана Серхио Рамоса, который может покинуть Мадрид на правах свободного агента.

- Я верю, что никому не нужно объяснять, насколько важен Рамос для мадридского «Реала», - заявил Кроос на пресс-конференции сборной Германии. Я не могу знать, как развиваются события в клубе, но знаю, что у него остается 20 дней по контракту. Могу только сказать, что я наслаждался этими 8 годами рядом с ним. Надеюсь, что у нас с ним впереди еще много совместных лет. Но всегда был отличным партнером и капитаном, это лучший капитан в моей карьере.