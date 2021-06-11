Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Пике не собирается играть в других клубах

11 Июня 2021, 18:29,

Защитник «Барселоны» Херард Пике не собирается выступать за какие-либо другие клубы. Об этом футболист рассказал известному блогеру Ибаю Льяносу.

«В тот день, когда я перестану играть за «Барселону», я уйду из футбола. Я никогда не буду играть за какую-нибудь другую команду. Есть футболисты, которые уходят в другой клуб ради денег или по каким-то другим причинам. Но если Рональд Куман завтра скажет мне, что я должен уйти, я завершу с футболом», - рассказал Пике.

Напомним, что «Барселона» завершила сезон 2020/2021 с одним завоёванным трофеем – Кубком Испании.  

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
11 Июня 2021, 18:31

Так говорили многие..

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола