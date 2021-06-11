​Пике не собирается играть в других клубах

Защитник «Барселоны» Херард Пике не собирается выступать за какие-либо другие клубы. Об этом футболист рассказал известному блогеру Ибаю Льяносу.

«В тот день, когда я перестану играть за «Барселону», я уйду из футбола. Я никогда не буду играть за какую-нибудь другую команду. Есть футболисты, которые уходят в другой клуб ради денег или по каким-то другим причинам. Но если Рональд Куман завтра скажет мне, что я должен уйти, я завершу с футболом», - рассказал Пике.

Напомним, что «Барселона» завершила сезон 2020/2021 с одним завоёванным трофеем – Кубком Испании.