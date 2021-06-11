​Моуринью: «Роналду был влюблён в Бензема»

Известный тренер Жозе Моуринью, который в своё время возглавлял «Реал», высказался по поводу форварда сборной Франции Карима Бензема.

«Лучший комплимент, который можно сделать Бензема, это то, что Криштиану Роналду был в него влюблён, когда они выступали за «Реал». Когда Криштиану нравится другой атакующий игрок, это означает, что он во многом ему помогает на футбольном поле.

Бензема, наверное, единственный футболист из тех, кого я знаю, кто не эгоистичен в своей игре. У него потрясающее видение, он любит свой футбол и действует на поле с большой свободой. В этом плане его можно сравнить с Гарри Кейном», - написал Моуринью в своей колонке на The Sun.