«Севилья» предложила 5-летний контракт Рамосу

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос близок к смене клубной прописки. Как сообщает EsRadio, 35-летний защитник может вернуться в «Севилью», где начинал профессиональную карьеру.

По данным источника, андалусийцы предложили Рамосу долгосрочное соглашение на пять лет. Заработная плата Серхио в новом клубе составит семь миллионов евро.

Трудовой договор защитника со «сливочными» истекает в конце текущего сезона. Рамос так и не смог договориться с клубом о новом контракте.

В составе «Реала» Серхио выступает с 2005 года. В минувшем сезоне Примеры защитник сыграл 15 матчей и отметился двумя голами с пенальти.