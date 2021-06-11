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«Севилья» предложила 5-летний контракт Рамосу

11 Июня 2021, 12:37,

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос близок к смене клубной прописки. Как сообщает EsRadio, 35-летний защитник может вернуться в «Севилью», где начинал профессиональную карьеру.

По данным источника, андалусийцы предложили Рамосу долгосрочное соглашение на пять лет. Заработная плата Серхио в новом клубе составит семь миллионов евро.

Трудовой договор защитника со «сливочными» истекает в конце текущего сезона. Рамос так и не смог договориться с клубом о новом контракте.

В составе «Реала» Серхио выступает с 2005 года. В минувшем сезоне Примеры защитник сыграл 15 матчей и отметился двумя голами с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Серхио Рамос, Трансферы футбола - лето 2021
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