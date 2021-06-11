Лёв может возглавить «Барселону» в 2022 году

|
11 Июня 2021, 12:25,
|
|
Наставник сборной Германии Йоахим Лёв, который покинет национальную команду после окончания чемпионата Европы-2020, входит в шорт-лист каталонской «Барселоны».
Согласно информации Mundo Deportivo, стороны провели предварительные переговоры, в ходе которых специалист заявил «сине-гранатовым», что планирует взять перерыв на один год. Летом 2022 года Лёв будет готов вернуться к работе.
Если «Барселона» сохранит интерес к тренеру, то пригласит его по окончании следующего сезона.
В настоящий момент пост рулевого «Барселоны» занимает голландский специалист Рональд Куман.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Йоахим Лёв