Лёв может возглавить «Барселону» в 2022 году

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв, который покинет национальную команду после окончания чемпионата Европы-2020, входит в шорт-лист каталонской «Барселоны».

Согласно информации Mundo Deportivo, стороны провели предварительные переговоры, в ходе которых специалист заявил «сине-гранатовым», что планирует взять перерыв на один год. Летом 2022 года Лёв будет готов вернуться к работе.

Если «Барселона» сохранит интерес к тренеру, то пригласит его по окончании следующего сезона.

В настоящий момент пост рулевого «Барселоны» занимает голландский специалист Рональд Куман.