«Барселона» нашла альтернативу Вейналдуму

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может сменить итальянскую Серию А на испанскую Примеру, рапортует Mundo Deportivo.

В трансфере 24-летнего исполнителя заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» обратили внимание на Пеллегрини после срыва перехода Джорджиньо Вейналдума. Голландский хавбек сделал выбор в пользу «ПСЖ».

Клаузула Лоренцо, прописанная в контакте с «волками», составляет 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Пеллегрини сыграл 34 матча, забил семь голом и шесть раз ассистировал одноклубникам.