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«Реал» снизил стоимость Варана

11 Июня 2021, 10:39,

Мадридский «Реал» готовится к продаже центрального защитника Рафаэля Варана. Как информирует El Partidazo de COPE, руководство «королевского» клуба готово продать французского футболиста за 60 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что «королевский» клуб рассчитывал продать игрока за 80 миллионов. Интерес к Рафаэлю проявляет «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне чемпионата Испании 28-летний защитник провел 31 встречу, забил два гола и получил две желтые карточки. Его контракт с испанским грандом рассчитан до середины 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Рафаэль Варан
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
11 Июня 2021, 10:50

Так спешат избавиться от него что даже ценник снизили

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