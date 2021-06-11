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Анчелотти назвал игрока, который не нужен «Реалу»

11 Июня 2021, 09:16,

Защитник Альваро Одриосола покинет мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Эду Пидаль, инициатором продажи игрока выступил новый наставник команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист дал понять, что не рассчитывает на 25-летнего футболиста.

Трудовой договор защитника с «королевским» клубом рассчитан до середины 2024 года. Среди вариантов продолжения карьеры Одриосолы называются «Милан» и «Интер».

В прошлом сезоне Альваро провел 13 матчей в испанском чемпионате и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Трансферы футбола - лето 2021, Альваро Одриосола
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
11 Июня 2021, 09:36

А раньше очень большие надежды подавал, жаль. Надо сбагривать, наверное, пока есть спрос!

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