Анчелотти назвал игрока, который не нужен «Реалу»

|
11 Июня 2021, 09:16,
|
|
Защитник Альваро Одриосола покинет мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.
Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Эду Пидаль, инициатором продажи игрока выступил новый наставник команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист дал понять, что не рассчитывает на 25-летнего футболиста.
Трудовой договор защитника с «королевским» клубом рассчитан до середины 2024 года. Среди вариантов продолжения карьеры Одриосолы называются «Милан» и «Интер».
В прошлом сезоне Альваро провел 13 матчей в испанском чемпионате и отметился двумя забитыми мячами.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Трансферы футбола - лето 2021, Альваро Одриосола
А раньше очень большие надежды подавал, жаль. Надо сбагривать, наверное, пока есть спрос!