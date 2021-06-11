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Альба: «Верю, что Месси останется в «Барселоне»

11 Июня 2021, 09:10,

Защитник каталонской «Барселоны» Хорди Альба высказался относительно переговоров между клубом и нападающим Лионелем Месси о пролонгации сотрудничества.

«Верю, что Лео останется с нами. Будет очень круто, если Месси продолжит выступать за «Барсу». Он делает команду лучше, с ним мы имеем намного больше возможностей для завоевания титулов», - передает слова футболиста Cadena Ser.

Действующее соглашение 33-летнего нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца июня. Клуб пока не сделал игроку официального предложения о новом контракте.

Добавим, что Месси выступает за каталонцев с 2003 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хорди Альба
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