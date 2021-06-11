Коутиньо не перейдёт в «Марсель»

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, правами на которого владеет каталонская «Барселона», не входит в сферу интересов «Марселя», об этом рапортует Le10Sport.

Ранее сообщалось, что провансальский клуб начал переговоры по трансферу игрока, однако, по данным французских СМИ, в этом трансфере не заинтересован наставник команды Хорхе Сампаоли.

Действующее тудовое соглашение Филиппе с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2023 года. Трансферная стоимость бразильца равняется 30 миллионам евро.

В прошлом сезоне Примеры Коутиньо сыграл 12 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.