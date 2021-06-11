Коутиньо не перейдёт в «Марсель»

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11 Июня 2021, 08:57,
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Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, правами на которого владеет каталонская «Барселона», не входит в сферу интересов «Марселя», об этом рапортует Le10Sport.
Ранее сообщалось, что провансальский клуб начал переговоры по трансферу игрока, однако, по данным французских СМИ, в этом трансфере не заинтересован наставник команды Хорхе Сампаоли.
Действующее тудовое соглашение Филиппе с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2023 года. Трансферная стоимость бразильца равняется 30 миллионам евро.
В прошлом сезоне Примеры Коутиньо сыграл 12 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марсель, Филиппе Коутиньо, Трансферы футбола - лето 2021
Это уже его закат , нужно думать о будущем , и поглядывать в сторону китая да млс..
Как же упал в цене... Безвозвратно карьера упущена, думаю!
Он не упал в цене, просто он изначально был сильно переоценен.