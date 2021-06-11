Альба: «Суарес многое дал «Барселоне», а клуб подарил его прямому конкуренту»

Защитник каталонской «Барселоны» Хорди Альба вспомнил о переходе уругвайского нападающего Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».

«Этот футболист многое дал «сине-гранатовым», а руководство «Барселоны» подарило его прямому конкуренту. После этого «Атлетико» становится чемпионом Испании. Я был недоволен этой сделкой, ведь таких форвардов единицы. Луис регулярно показывал хорошую результативность», - приводит слова защитника Cadena Ser.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Суарес провел 32 поединка, записав на свой счет 21 гол (три - с пенальти) и три результативные передачи.