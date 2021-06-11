В стане «королей» началась перестройка: каким будет новый «Реал»

В самый разгар чемпионата Европы, когда всё внимание приковано к играм сборных, мы попробуем вновь отвлечься на клубный футбол. Сегодня речь пойдет о мадридском «Реале» – команде, которая, возможно, претерпит значимую перестройку в это межсезонье. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» размышляет над возможными изменениями в составе «сливочных». Попробуем разобраться, какие позиции «королевского клуба» требуют усилений, кого «Реал» может приобрести, а от кого может избавиться.

Сразу же стоит сказать о том, что состав «сливочных» и сейчас выглядит не беспомощным, он включает в себя ряд игроков мирового уровня, способных тянуть за собой команду в нужный момент. Но всё-таки «Реал» – это «Реал» и всегда им останется, а это значит, что цели у команды очень высоки: речь идёт о победе во всех возможных турнирах. Как показала практика прошедшего сезона, даже со всеми своими звёздами состав «королевского клуба» не соответствует заявленным требованиям. Итак, разберемся по порядку.

Тренер

Начнем с изменения, которое уже произошло. Зинедин Зидан покинул стан «Реала» после прошедшего, по мнению многих фанатов, неудачного сезона. Ему на смену пришёл 62-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, уже работавший со «сливочными» на протяжении двух сезонов. Причем работал папа Карло с мадридским грандом небезуспешно: в свой первый сезон тренер смог выиграть Кубок Испании и, что самое главное, – Лигу чемпионов. Насколько оправданным стал уход Зидана, нужна ли была «Реалу» смена тренера, насколько сезон у клуба был провальным – вопросы, на которые нельзя дать объективные ответы, здесь у каждого будет своя точка зрения. Стоит сказать и о том, что немало болельщиков «сливочных» ждали именно возвращения Анчелотти. В любом случае изменение состоялось: теперь у клуба будет другая тренерская «философия» и, наверное, другой состав. В отличие от Зидана, который старался строить игру через фланги, Анчелотти чаще прибегает к игре через центр поля и нередко активно использует атакующих полузащитников для успешного созидания игры. Этим и обусловлена «любовь» тренера к Хамесу, который последние годы играл ключевую роль практически во всех клубах, с которыми работал итальянский специалист. Посмотрим, к чему приведет возвращение папы Карло.

Вратарь

Что касается позиции вратаря, то здесь вряд ли у кого-то возникнут сомнения в уровне игры Тибо Куртуа. В своем последнем сезоне бельгиец показал уверенную игру на «рамке» и всем всё доказал: голкипер застолбил место в основе и стал незаменимым игроком в составе «сливочных». На этой позиции мы долго не задержимся, лишь скажем, что тут никаких изменений точно не предвидится.

Защита

А вот линия защиты – одна из самых проблемных составляющих в составе «Реала». В центре защиты основной силой являются Рамос и Варан. Серхио уже не молодеет, да, он надёжен, но он уже уступает прежней версии себя. К тому же, как показал прошедший сезон, испанца нередко мучали травмы, а это говорит о том, что ему крайне необходима замена. Варан же не блистал в этом сезоне: у него случались «привозы», да и травмы также не обошли его стороной. Плюс к этому всё больше слухов связывают французского защитника с эмблемами других клубов. Выходившие на замену Рамосу и Варану Начо и Милитао вроде бы проявили себя неплохо, но многие, вероятно, согласятся, что уровень этих игроков ещё не соответствует основному составу клуба, который стремится выиграть Лигу чемпионов. На позицию защитника взяли Давида Алабу, который, скорее всего, и будет чаще выходить на позиции центрального защитника. Но всё-таки стоит присмотреться к ещё одной кандидатуре на это место. На рынке есть несколько защитников, которые могут принести пользу и при этом не особо «ударят» по кошельку боссов «королевского» клуба. Ими, например, могут стать Джеймс Тарковски, который показывает весьма хороший уровень в составе «Бернли» даже против топ-клубов, или же Пау Торрес, обративший на себя внимание европейских грандов, играя за «Вильярреал». Первого известный портал «трансфермаркт» оценивает всего в 25 миллионов евро, второго – вдвое больше, в 50 миллионов.

Что касается крайних защитников, то тут изменения тоже необходимы. Ферлан Менди показал превосходный уровень и, кажется, окончательно выбил Марсело из основы. Бразилец же уже не может показывать свой уровень, поэтому, скорее всего, «Реалу» стоило бы с ним попрощаться. Как бы обидно это ни звучало, но Марсело уже не соответствует уровню основы мадридского клуба. Поэтому было бы красиво, если бы «Реал» трогательно попрощался со своей легендой на хорошей ноте. В случае необходимости Ферлана Менди на левом фланге спокойно может заменить новичок Давид Алаба. Справа же ситуация сложнее: Карвахаль и Одриасола постоянно травмируются, а Васкес ввиду этого вынужден играть не на своей позиции. На эту позицию «Реалу» было бы неплохо заполучить новых игроков высокого уровня, которые помогут команде бороться за самые высокие места. Наиболее предпочтительными вариантами кажутся возвращение Ашрафа Хакими, который значительно прогрессировал за последнее время, или же переход из «Лейпцига» Лукаса Клостерманна.

Полузащита

С линией полузащиты у «Реала» всё в порядке. В опорной зоне играет непробиваемый Каземиро, которого в случае чего может заменить тот же Алаба. Также у «сливочных» есть Федерико Вальверде, который может сыграть на любой позиции в центре поля и даже переместиться на фланг. Иногда кажется, что уругваец вообще не устаёт. В центре играют Модрич и Кросс, но всё-таки возраст уже не даёт им возможности играть на бесконечном «бензине» весь матч, поэтому присмотреть какой-то вариант на замену всё же стоит. Интересным кажется возвращение Эдегора, да и сам норвежец, видимо, не против такого развития событий. Вспомним, что Анчелотти любит использовать атакующих полузащитников, а это значит, что мы с вами можем стать свидетелями перерождения Иско. В случае провала испанца «Реал», скорее всего, будет подыскивать другого плеймейкера. Не будет удививтельным, если произойдёт возвращение Хамеса вслед за тренером.

Нападение

Линия атаки «Реала» в этом сезоне не блистала, порой кажется, что мадридский клуб до сих пор не может отойти от потери Криштиану Роналду. Особенно проблемы касаются фланговых игроков: Азар, на которого возлагались огромные надежды, пока ещё не проявил себя, к тому же бельгийца сопровождала череда травм, Винисиус при своих дриблинге и скорости так и не может попасть по воротам, Асенсио никак не удаётся закрепиться в составе, а Родриго ещё очень молод для того, что тащить клуб на себе. Родриго вообще можно спокойно сдать в аренду, ведь у парня ещё вся карьера впереди. Возможно, импульс клубу придаст возвращение Гарета Бейла, который вновь может заиграть при Карло Анчелотти, как и в далёком сезоне 2013/14. Но надеяться на это с полной уверенностью нельзя, поэтому клубу нужна свежая кровь. Конечно, наиболее топовым вариантом станет подписание Мбаппе, за которым «Реал» уже давно ведёт охоту. Если такой трансфер состоится, то фанаты «сливочных» будут стоя аплодировать Флорентино Пересу. Что касается позиции центрфорварда, то тут всё весьма неплохо: Бензема заиграл на очень приличном уровне – француз, можно сказать, раскрылся после ухода Криштиану. Также не стоит забывать о добротном Мариано Диасе, который почти не выходит на поле – возможно, Карло Анчелотти это исправит. Поэтому вариант подписания Эрлинга Холлана, о котором говорят так много, кажется пока что преждевременным.

В заключение стоит сказать, что состав «Реала» всё-таки нуждается в изменениях, даже несмотря на наличие мировых звёзд в составе клуба. «Сливочные» сменили тренера, скорее всего, частично изменят состав: возможно, в следующем сезоне мы с вами увидим абсолютно новый «королевский клуб». К чему приведут эти изменения, станут ли они ключевыми – покажет лишь время, а нам лишь остаётся пожелать «Реалу» удачи.

Николай Алексеев