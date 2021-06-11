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Месси купил для больниц Росарио 32 аппарата ИВЛ, но они уже год лежат на складе

11 Июня 2021, 00:11,

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отправил на родину благотворительную помощь в виде 32 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. По информации аргентинских СМИ, купленное на личные деньги футболиста оборудование для Росарио до сих пор находится на складе, так как местные чиновники не смогли решить проблемы с документацией, несмотря на то, что посылки прибыли в августе прошлого года.

В Аргентине сейчас зимнее время года, и коронавирус набирает обороты. Из-за новой вспышки болезни из Аргентины был перенесен Кубок Америки.

Что касается благотворительности Месси, на борьбу с коронавирусом он потратил более миллиона евро, а также купил 50 000 доз вакцин для футболистов из Южной Америки.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Июня 2021, 00:32

Просто чиновники - выходцы из РФ... А там всегда все делается через ж...

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