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Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Облак признан лучшим игроком сезона в Испании

10 Июня 2021, 23:20,

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак получил звание лучшего игрока чемпионата Испании в предыдущем сезоне, сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Футболист провел в сезоне 38 матчей, в которых 25 раз доставал мяч из сетки своих ворот.

Во многом благодаря великолепной игре словенца в воротах, «Атлетико» смог в этом сезоне выиграть чемпионский титул в Испании, обогнав мадридский «Реал» и «Барселону». Кроме того, Ян Облак уже в пятый раз в своей карьере получил трофей Саморы, вручающийся вратарям за наибольшее количество сухих матчей в сезоне чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Атлетико Мадрид, Ян Облак, Чемпионат Испании
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