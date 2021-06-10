Облак признан лучшим игроком сезона в Испании

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак получил звание лучшего игрока чемпионата Испании в предыдущем сезоне, сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Футболист провел в сезоне 38 матчей, в которых 25 раз доставал мяч из сетки своих ворот.

Во многом благодаря великолепной игре словенца в воротах, «Атлетико» смог в этом сезоне выиграть чемпионский титул в Испании, обогнав мадридский «Реал» и «Барселону». Кроме того, Ян Облак уже в пятый раз в своей карьере получил трофей Саморы, вручающийся вратарям за наибольшее количество сухих матчей в сезоне чемпионата Испании.