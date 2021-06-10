Гризманн не всегда счастлив в «Барселоне»

Форвард Антуан Гризманн не стал отрицать, что не всегда счастлив в «Барселоне».

- Да, так бывает. Когда проигрываешь титул, всегда грустно, - приводит слова 30-летнего Гризманна L'Equipe. - Также в начале сезона, когда я не играл и не чувствовал себя важной частью команды. Я привык играть всегда, во всех важных матчах, но обнаружил, что не попал в стартовый состав на «Реал». Бесит, когда смотришь на разминающихся футболистов на поле, а ты вне игры. Но таковы решения тренера, мне нужно их принимать, и все, что могу сделать, просто смириться.

В прошлом сезоне француз забил 20 голов в 51 матче за «Барселону».