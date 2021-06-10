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Хави: «Готов рассмотреть предложения «Барселоны» или других клубов»

10 Июня 2021, 16:39,

Главный тренер «Аль-Садда» Хави ответил на вопросы о возвращении в «Барселоны» в качестве наставника.

- Я тренирую два года, у меня очень хорошие отношения с Лапортой [президентом «Барселоны»], - приводит слова 41-летнег начинающего специалиста Marca. - Он принимает решения, а я с ним не общался. Руководство приняло решение продолжить сотрудничество с Куманом, и я желаю ему всего самого лучшего. Мне всегда интересно, что происходит в «Барселоне», мне очень интересен клуб, но в последние 3-4 месяца я не контактировал ни с кем из руководства. Я готов рассмотреть предложения «Барселоны» или других клубов, но не тороплюсь.

Напомним, что Хави провел 767 матчей в составе «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Хави, Аль-Садд
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