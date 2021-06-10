Как «Барселона» незаметно серьёзно перестроила состав

Пока вся футбольная общественность предвкушает Евро, «Барселона» стремительно укрепила состав. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о селекции каталонцев.

В прошлом сезоне «Барселона» испытывала ряд кадровых проблем, и было очевидно, что усиление команды необходимо. Тем не менее в последние месяцы было много разговоров о финансовых проблемах, что ставило под сомнение возможность «блауграны» кого-то пригласить. Однако руководство «Барселоны» оперативно сумело отчасти решить проблему, поработав на рынке свободных агентов.

«Барселона» уже подписала Эрика Гарсию и Серхио Агуэро, у которых завершились контракты с «Манчестер Сити». Первый в некотором роде повторяет путь Херарда Пике. Гарсия также начинал свой путь в школе «Барселоны», но потом уехал в Манчестер. Правда, в отличие от Пике выбрал «Сити», а не «Юнайтед», а теперь тоже возвращается в родной клуб. Гарсии 20 лет, и в нем видят основного центрального защитника на годы вперёд. Несмотря на юный возраст он уже основной игрок сборной Испании. Пожалуй, этот трансфер действительно может стать ключевым для каталонцев надолго. А уж в современных реалиях подписать такого центрального защитника бесплатно – это большая удача.

Что касается Агуэро, это, конечно, более сомнительный ход. Хотя, если это было условие Месси, чтобы остаться, то его легко оправдать. Сам Агуэро тоже может пригодиться «Барселоне». Каталонцам нужен был ярко выраженный форвард, а аргентинец уж явно сильнее Бретуэйта. Агуэро, если судить по прошлому сезону, сдал, но свои 15-20 голов наверняка забьёт. Подписание аргентинца – это признание новым руководством Лапорты ошибки, которую допустил Бартомеу год назад, отпустив Суареса. В любом случае Агуэро поможет, хоть и на небольшом отрезке времени – годы берут своё.

«Барселона» успела уже и потратиться, выкупив за 9 миллионов Эмерсона Ройаля у «Бетиса». Два с половиной года назад каталонцы продали его севильцам, прописав право обратного выкупа. За это время бразилец серьёзно прибавил, даже в сборной дебютировал. Эмерсон должен закрыть проблему «Барселоны» на правом фланге, причём тоже на годы вперёд, ведь ему 22 года.

Каталонцы планировали усилиться ещё двумя голландцами, но пока этого не случилось. «Барселона» очень хотела укрепить полузащиту Джорджиньо Вейналдумом. Однако «ПСЖ», судя по всему, перехватывает 30-летнего хавбека. У Вейналдума завершился контракт с «Ливерпулем», так что «Барселона» могла ничего не потратить на него, но всё же именно финансы стали ключевыми. Сообщается, что парижане просто предложили хавбеку зарплату в два раза больше.

Вторая цель – это Мемфис Депай, который покинул «Лион» также в статусе свободного агента. Голландец сможет разнообразить игру «Барселоны» в атаке, да и во Франции он серьёзно добавил со времен «МЮ». Учитывая, что Депай хорошо известен Куману по работе в сборной, его приход вполне логичен. Сообщается, что каталонцы хотят ускорить процесс подписания контракта, чтобы не упустить его, как Вейналдума.

В сухом остатке получается, что «Барселона» до начала Евро и горячей поры трансферной лихорадки уже укрепила три позиции и хочет увеличить это количество до четырёх. Пожалуй, Лапорте и его команде можно поаплодировать. Наверняка при этом каталонцы найдут возможность всё это украсить вишенкой на торте, для чего надо найти средства на большой трансфер. Если продать Пьянича, того же Брэтуейта, то всё это вполне возможно.

Андрей Центров