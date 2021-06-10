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Французский клуб начал переговоры по трансферу Коутиньо

10 Июня 2021, 10:59,

На полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо появился претендент из чемпионата Франции, об этом информирует издание Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании контракта с бразильским футболистом заинтересован «Марсель». Представители провансальского клуба уже вступили в переговоры с руководством «сине-гранатовых». «Барселона» готова расстаться с 28-летним футболистом.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Коутиньо провел 12 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Филиппе Коутиньо, Трансферы футбола - лето 2021
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