Гризманн: «Ты отдаёшь Месси тыкву, а он превращает её в икру»

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10 Июня 2021, 08:45,
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Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси.
«У нас хорошие отношения. Иногда мы обмениваемся сообщениями и часто общаемся на тренировках. На поле с ним очень просто. Ты отдаешь Месси тыкву, а он превращает ее в икру. Наша игра только улучшается, а с таким усилением мы станем еще сильнее», - приводит слова французского футболиста портал Goal.
Напомним, что действующий контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает в конце июня. Лионель всю свою карьеру провел в каталонском гранде.
В прошлом сезоне «Барселона» заняла третье место в Примере.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Антуан Гризманн
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