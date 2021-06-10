Гризманн: «Ты отдаёшь Месси тыкву, а он превращает её в икру»

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси.

«У нас хорошие отношения. Иногда мы обмениваемся сообщениями и часто общаемся на тренировках. На поле с ним очень просто. Ты отдаешь Месси тыкву, а он превращает ее в икру. Наша игра только улучшается, а с таким усилением мы станем еще сильнее», - приводит слова французского футболиста портал Goal.

Напомним, что действующий контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает в конце июня. Лионель всю свою карьеру провел в каталонском гранде.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла третье место в Примере.