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Гризманн: «Ты отдаёшь Месси тыкву, а он превращает её в икру»

10 Июня 2021, 08:45,

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси.

«У нас хорошие отношения. Иногда мы обмениваемся сообщениями и часто общаемся на тренировках. На поле с ним очень просто. Ты отдаешь Месси тыкву, а он превращает ее в икру. Наша игра только улучшается, а с таким усилением мы станем еще сильнее», - приводит слова французского футболиста портал Goal.

Напомним, что действующий контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает в конце июня. Лионель всю свою карьеру провел в каталонском гранде.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла третье место в Примере.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Антуан Гризманн
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Комментарии (3)
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0
Карыч Кар
10 Июня 2021, 11:01

Вот это новость! Гном выращивает тыквы. Ахренеть!

0
Карыч Кар
10 Июня 2021, 11:02

Поднимает сельское хозяйство Каталонии.

1
crocodile
10 Июня 2021, 10:59

Похоже на стартап Боруха. Ынвэсторы внесли деньги на огород и теплицу, а получили мятый помидор.

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