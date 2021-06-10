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«Барселона» до сих пор не сделала официального предложения Месси

10 Июня 2021, 08:10,

Каталонская «Барселона» все еще не предложила нападающему Лионелю Месси новое трудовое соглашение, утверждает газета Marca.

Источник отмечает, что стороны действительно ведут переговоры о пролонгации сотрудничества, однако официального предложения со стороны руководства «сине-гранатовых» до сих пор не последовало. Действующий контракт 33-летнего форварда истекает в конце текущего месяца.

Если стороны не подпишут новый контракт, Месси может продолжить карьеру в другом европейским гранде. Интерес к игроку проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Также у Лионеля есть вариант в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
10 Июня 2021, 08:45

Где кольцо, Барселона?)))) Хватит водить невесту за нос уже добрый десяток лет, предлагайте руку и сердце и дело с концом :) А то уже другие мужики засматриваются.

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