«Барселона» до сих пор не сделала официального предложения Месси

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10 Июня 2021, 08:10,
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Каталонская «Барселона» все еще не предложила нападающему Лионелю Месси новое трудовое соглашение, утверждает газета Marca.
Источник отмечает, что стороны действительно ведут переговоры о пролонгации сотрудничества, однако официального предложения со стороны руководства «сине-гранатовых» до сих пор не последовало. Действующий контракт 33-летнего форварда истекает в конце текущего месяца.
Если стороны не подпишут новый контракт, Месси может продолжить карьеру в другом европейским гранде. Интерес к игроку проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Также у Лионеля есть вариант в МЛС.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Где кольцо, Барселона?)))) Хватит водить невесту за нос уже добрый десяток лет, предлагайте руку и сердце и дело с концом :) А то уже другие мужики засматриваются.