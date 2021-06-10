«Барселона» до сих пор не сделала официального предложения Месси

Каталонская «Барселона» все еще не предложила нападающему Лионелю Месси новое трудовое соглашение, утверждает газета Marca.

Источник отмечает, что стороны действительно ведут переговоры о пролонгации сотрудничества, однако официального предложения со стороны руководства «сине-гранатовых» до сих пор не последовало. Действующий контракт 33-летнего форварда истекает в конце текущего месяца.

Если стороны не подпишут новый контракт, Месси может продолжить карьеру в другом европейским гранде. Интерес к игроку проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Также у Лионеля есть вариант в МЛС.