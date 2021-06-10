Каталонский клуб хочет подписать Мемфиса Депая на три года.

После сезона 2020/21 Депай покинул расположение «Лиона», но к 10 июня так и не присоединился к новой команде. Об интересе со стороны «Барселоны» известно ещё с весны, но стороны не могут прийти к соглашению.

Журналист Фабрицио Романо написал в своих социальных сетях, что «Барселона» предложила Депаю трёхлетний контракт. На этот раз нидерландский форвард позитивно настроен на подписание контракта.

9 июня появилась новость, что «Барселона» собирается подписать ещё одного нападающего - Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити». Также в начале лета каталонцы усилились аргентинцем Серхио Агуэро и вернули воспитанника Эрика Гарсию.