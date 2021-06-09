Альба рад подписанию Агуэро и Гарсии

Игрок «Барселоны» Хорди Альба положительно отозвался о пополнении коллектива в лице Серхио Агуэро и Эрика Гарсии.

Защитник сборной Испании сказал, что уже знаком с аргентинским форвардом Агуэро, поэтому рад его подписанию. Также Альба выделил возвращение Эрика Гарсии, который является воспитанником «Барселоны», но в 2017 году перешёл в «Манчестер Сити». В эфире Radio Marca Альба похвалил Гарсию за желание учиться и прогрессировать.

Также Альба с позитивом оценил решение руководства оставить в кресле главного тренера Рональда Кумана.

После трансфера Агуэро в каталонский клуб, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола передал Куману, что ему повезло с новым игроком.