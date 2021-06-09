Альба: «Куман заслужил остаться в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба поддержал главного тренера команды.

После минувшего сезона руководство «Барселоны» думало об увольнении Рональда Кумана, так как каталонцы вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов и заняли лишь третье место в испанской Примере. В итоге президент клуба Жоан Лапорта оказал доверие голландскому специалисту, оставив его у руля команды.

Это решение поддержал защитник «сине-гранатовых» Хорди Альба. На Radio Marca испанец заявил, что команда прогрессировала по ходу сезона, а значит Куман заслужил продолжить работу в «Барселоне».

Ранее в поддержку Кумана высказывался Хосеп Гвардиола.