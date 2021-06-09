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Альба: «Куман заслужил остаться в «Барселоне»

09 Июня 2021, 23:06,

Защитник «Барселоны» Хорди Альба поддержал главного тренера команды. 

После минувшего сезона руководство «Барселоны» думало об увольнении Рональда Кумана, так как каталонцы вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов и заняли лишь третье место в испанской Примере. В итоге президент клуба Жоан Лапорта оказал доверие голландскому специалисту, оставив его у руля команды. 

Это решение поддержал защитник «сине-гранатовых» Хорди Альба. На Radio Marca испанец заявил, что команда прогрессировала по ходу сезона, а значит Куман заслужил продолжить работу в «Барселоне». 

Ранее в поддержку Кумана высказывался Хосеп Гвардиола

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Хорди Альба
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