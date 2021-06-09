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Месси может перейти в МЛС

09 Июня 2021, 22:29,

Лионель Месси интересовался возможностью перехода в «Интер Майами». По информации Goal, капитан «Барселоны» планирует перейти в МЛС в 2023 году.

Один из владельцев «Интера Майами» Хорхе Мас уверен в том, что его клуб сможет в будущем подписать аргентинца. Поспособствовать громкому переходу может и тот факт, что одним из других владельцев клуба из Флориды является легендарный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм.

Соглашение Лионеля Месси с «Барселоной» истекает этим летом. СМИ не раз сообщали, что новый контракт аргентинца с каталонским клубом будет рассчитан на два года с условием дальнейшего трансфера в Соединенные Штаты Америки.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Трансферы футбола - лето 2021, Интер Майами
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