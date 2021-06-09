«ПСЖ» хочет подписать Дембеле бесплатно

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах форварда «Барселоны» Усмана Дембеле.

6 июня говорилось о том, что Дембеле не спешит продлять контракт с «Барселоной», который рассчитан до лета 2022 года. Журналисты связывали это с желанием игрока либо перейти в новую команду, либо улучшить условия соглашения после чемпионата Европы 2020 года.

9 июня у Marca появилась информация, что «ПСЖ» планирует подписать Дембеле, но только на правах свободного агента следующим летом.

24-летний француз перешёл в «Барселону» в 2017 году за 105 миллионов евро, но за 81 сыгранный матч отличился лишь 18 раз.