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«ПСЖ» хочет подписать Дембеле бесплатно

09 Июня 2021, 20:11,

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах форварда «Барселоны» Усмана Дембеле. 

6 июня говорилось о том, что Дембеле не спешит продлять контракт с «Барселоной», который рассчитан до лета 2022 года. Журналисты связывали это с желанием игрока либо перейти в новую команду, либо улучшить условия соглашения после чемпионата Европы 2020 года. 

9 июня у Marca появилась информация, что «ПСЖ» планирует подписать Дембеле, но только на правах свободного агента следующим летом. 

24-летний француз перешёл в «Барселону» в 2017 году за 105 миллионов евро, но за 81 сыгранный матч отличился лишь 18 раз. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, ПСЖ, Усман Дембеле
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