​Рамос готов уступить и остаться в «Реале»

На днях появилась информация о том, что «Реал» уже готовит прощание с Серхио Рамосом, отыгравшим за клуб 16 сезонов. СМИ писали о проблемах в переговорах между игроком и клубом – Рамос хотел продлить контракт на два года, а «сливочные» предлагали только годичную сделку. С тех пор переговоры не продвигались, но теперь Рамос готов уступить и подписать контракт на один год. Об этом на своих страницах сообщает Marca.

Напомним, что Серхио Рамос не успел полностью восстановиться и набрать форму, поэтому на Евро-2020 он не выступит. У футболиста полно времени на решение вопроса со своим будущим.