«Барселона» готова продать семерых футболистов

Каталонская «Барселона» планирует устроить распродажу в летнее трансферное окно, рапортует Sport.es. По данным источника, «сине-гранатовые» хотят расстаться с семью игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В число игроков, которые могут покинуть «Барселону», включены: Карлес Аленья, Хуниор Фирпо, Мартин Брайтвайт, Миралем Пьянич, Самуэль Юмтити, Филиппе Коутиньо и Матеус Фернандес.

Не исключено, что вырученные средства могут пойти на подписание новых футболистов. Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к трем игрокам «Манчестер Сити». Каталонцы заинтересованы в подписании Рахима Стерлинга, Рияда Мареза и Илкая Гюндогана.