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«Барселона» готова продать семерых футболистов

09 Июня 2021, 11:25,

Каталонская «Барселона» планирует устроить распродажу в летнее трансферное окно, рапортует Sport.es. По данным источника, «сине-гранатовые» хотят расстаться с семью игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В число игроков, которые могут покинуть «Барселону», включены: Карлес Аленья, Хуниор Фирпо, Мартин Брайтвайт, Миралем Пьянич, Самуэль Юмтити, Филиппе Коутиньо и Матеус Фернандес.

Не исключено, что вырученные средства могут пойти на подписание новых футболистов. Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к трем игрокам «Манчестер Сити». Каталонцы заинтересованы в подписании Рахима Стерлинга, Рияда Мареза и Илкая Гюндогана.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021
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