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Пьянич ответил на вопрос об уходе из «Барселоны»

08 Июня 2021, 23:56,

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич после невыразительного дебютного сезона на «Камп Ноу», кажется, может получать игровую практику в другом месте. О полноценном трансфере речи не идет, у него еще три года по контракту, а зарплата очень высокая.

- Уйти из «Барселоны»? Сейчас сложно говорить на эту тему. Я наслаждаюсь отпуском с семьей, и мои мысли заняты только этим. Подготовка к новому сезону начнется в июле, и тогда я присоединюсь к команде. Посмотрим, что случится дальше, - заявил игрок на Federalna TV.

Напомним, что «Барселона» заплатила «Ювентусу» за Миралема Пьянича 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Миралем Пьянич
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