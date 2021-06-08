Гвардиола уверен, что Куман ещё покажет себя в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно будущего «Барселоны во главе с Рональдом Куманом.

Гвардиола прогнозирует, что второй сезон Кумана в «Барселоне» пройдёт лучше, чем первый. Как минимум потому, что на стадионы должны вернуться болельщики, а это придаст футболистам дополнительные силы. Кроме того, испанский специалист уверен, что второй сезон всегда получается успешней, чем первый. В интервью для Cadena SER Гвардиола заявил об уважении к руководству «сине-гранатовых», которое решило оставить нидерландского тренера на посту главного тренера.