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​«Реал» смирился с тем, что подписать Мбаппе летом не удастся

08 Июня 2021, 14:50,

«Реал» смирился с тем, что осуществить трансфер нападающего Килиана Мбаппе этим летом клубу не удастся. Об этом на своих страницах сообщает издание AS.

Источник отмечает, что «ПСЖ» предпочитает потерять Мбаппе бесплатно через год в статусе свободного агента, чем признать, что футболист предпочитает другой спортивный проект в другом месте. Деньги не являются проблемой для парижан, поэтому они не станут продавать Мбаппе во что бы то ни стало.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Футболист не торопится принимать решение по своему будущему.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
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