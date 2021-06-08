​«Реал» смирился с тем, что подписать Мбаппе летом не удастся

«Реал» смирился с тем, что осуществить трансфер нападающего Килиана Мбаппе этим летом клубу не удастся. Об этом на своих страницах сообщает издание AS.

Источник отмечает, что «ПСЖ» предпочитает потерять Мбаппе бесплатно через год в статусе свободного агента, чем признать, что футболист предпочитает другой спортивный проект в другом месте. Деньги не являются проблемой для парижан, поэтому они не станут продавать Мбаппе во что бы то ни стало.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Футболист не торопится принимать решение по своему будущему.