«Атлетико» хочет хавбека сборной Южной Кореи

Руководство мадридского «Атлетико» внимательно изучает возможность трансфера корейского полузащитника «Валенсии» Ли Кан Ина, которому в феврале исполнилось 20 лет.

По основной футбольной специализации Кан – атакующий полузащитник, однако в «Валенсии» его частенько использовали на двух флангах в роли вингера. Текущий контракт азиата с «летучими мышами» подходит к концу летом 2022 года, а его услуги на рынке труда оцениваются в 15 миллионов евро. Ли Кан Ин – воспитанник «Валенсии», в составе которой провёл за три года 44 матча в Примере. Добавим, что «Атлетико» - чемпион Испании по итогам сезона 2020/21. Информация о заинтересованности «Атлетико» появилась на официальном сайте Calciomercato.