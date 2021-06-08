Хавбек «Валенсии» - на радаре «Фиорентины»

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08 Июня 2021, 14:15,
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Полузащитник сборной Южной Кореи Ли Кан Ин, ныне представляющий испанскую «Валенсию», может перебраться в Италию, где к нему присматривается «Фиорентина». Этими сведениями располагают журналисты Calciomercato.
20-летний атакующий полузащитник в июле представит свою страну на Олимпийских играх. Кореец оценивается в 15 миллионов евро, в то время как в минувшем сезоне Примеры он провёл на поле 24 матча и стал автором четырёх результативных передач.
На родине футболист считается довольно перспективным – в его активе уже есть шесть матчей за национальную команду. Отметим, что Ли – воспитанник «Валенсии». Он оказался в клубе в возрасте десяти лет.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Валенсия, Фиорентина, Трансферы футбола - лето 2021, Ли Кан Ин