Хавбек «Валенсии» - на радаре «Фиорентины»

Полузащитник сборной Южной Кореи Ли Кан Ин, ныне представляющий испанскую «Валенсию», может перебраться в Италию, где к нему присматривается «Фиорентина». Этими сведениями располагают журналисты Calciomercato.

20-летний атакующий полузащитник в июле представит свою страну на Олимпийских играх. Кореец оценивается в 15 миллионов евро, в то время как в минувшем сезоне Примеры он провёл на поле 24 матча и стал автором четырёх результативных передач.

На родине футболист считается довольно перспективным – в его активе уже есть шесть матчей за национальную команду. Отметим, что Ли – воспитанник «Валенсии». Он оказался в клубе в возрасте десяти лет.