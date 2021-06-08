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Модрич признан лучшим футболистом года в Хорватии

08 Июня 2021, 10:09,

35-летний хавбек Лука Модрич, который выступает в чемпионате Испании за мадридский «Реал», признан лучшим игроком года в Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба федерации футбола страны.

Стоит отметить, что опытный полузащитник признан лучшим футболистом Хорватии в шестой раз подряд.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Модрич принял участие в 35 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.

В конце прошлого месяца полузащитник подписал новое трудовое соглашение с «королевским» клубом. Договор рассчитан до лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лука Модрич
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