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​Аль-Хелаифи – о Месси: «Все великие игроки хотят перейти в «ПСЖ»

07 Июня 2021, 18:52,

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался по поводу слухов об интересе клуба к Лионелю Месси.

«Месси? Я могу сказать, что все великие игроки хотят перейти в «ПСЖ». Невозможно подписать их всех, потому что в нашей команде уже есть отличные футболисты. Месси – это Месси, фантастический игрок. Я сказал президенту «Барселоны» Жоану Лапорта, что контракт Месси истекает, и каждый клуб имеет право вести с ним переговоры», - приводит слова аль-Хелаифи beIN Sports со ссылкой на L‘Equipe.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца июня.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Трансферы футбола - лето 2021, Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (1)
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0
Bettega
07 Июня 2021, 19:17

араб с анашой перебрал?! )))))

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