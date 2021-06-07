​Аль-Хелаифи – о Месси: «Все великие игроки хотят перейти в «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался по поводу слухов об интересе клуба к Лионелю Месси.

«Месси? Я могу сказать, что все великие игроки хотят перейти в «ПСЖ». Невозможно подписать их всех, потому что в нашей команде уже есть отличные футболисты. Месси – это Месси, фантастический игрок. Я сказал президенту «Барселоны» Жоану Лапорта, что контракт Месси истекает, и каждый клуб имеет право вести с ним переговоры», - приводит слова аль-Хелаифи beIN Sports со ссылкой на L‘Equipe.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца июня.