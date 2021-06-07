​Гвардиола: «Куман заслужил второй сезон в «Барселоне»

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07 Июня 2021, 17:57,
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу Рональда Кумана. На прошлой неделе было объявлено, что голландец останется на тренерском мостике «Барселоны» на следующий сезон.
«Куман - идеальный тренер для следующего сезона «Барселоны». Я очень счастлив, что он остался. Это был трудный год для всех нас. Рональд заслужил ещё один сезон с фанатами на трибунах. Кроме того, вторые сезоны всегда удаются лучше.
Временами «Барселона» играла очень хорошо и была среди тех, кто показывал лучший футбол в Испании», - рассказал Гвардиола Cadena SER.
Несколько дней назад Хосеп Гвардиола и Рональд Куман поиграли в гольф.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Хосеп Гвардиола, Рональд Куман