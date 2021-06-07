Покинувший тренерское кресло «Реала» Зинедин Зидан определился со своим будущим. Как стало известно Libertad Digital, в будущем сезоне Зидан не будет работать с каким-либо клубом, взяв паузу. Это связано не с усталостью, а с тем, что француз хочет уделить время своей семье и отключиться от работы.

По данным источника, Зинедин Зидан не прочь дождаться освобождения должности главного тренера в сборной Франции, хотя он понимает, что после финала Евро-2016 и победы на чемпионате мира-2018 позиции Дидье Дешама прочны. Контракт этого специалиста с Федерацией футбола Франции рассчитан до конца 2022 календарного года.