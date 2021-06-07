​Хедира: «Моуринью – лучшее, что случалось со мной»

Завершивший карьеру немецкий футболист Сами Хедира вспомнил, как в 2010 году переходил в «Реал».

«Испания в 2010 году выбила нас с чемпионата мира, и нам всем было очень грустно. То поколение заслуживало финал. Внезапно мне позвонили и сказали: «Сами, тобой интересуется «Реал», тебя наберёт Моуринью».

Я подумал, что это шутка. Я очень нервничал. Больше всего меня беспокоил мой английский. Когда Жозе мне позвонил, я спросил, можем ли мы пообщаться с помощью текстовых сообщений. Он засмеялся и сказал, что всё в порядке.

Моуринью сказал, что хочет видеть меня в своём «Реале». Тот разговор изменил мою карьеру. Моуринью – лучшее, что случалось со мной», - рассказал Хедира в интервью изданию Marca.