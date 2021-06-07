​«Реал» готовит прощание с Рамосом

Серхио Рамос так и не сумел договориться о новом контракте с «Реалом». Футболист хотел получить трудовой договор на два сезона, в то время как клуб предлагал ему только годичное соглашение.

Как сообщает на своих страницах ABC, «Реал» уже готовит прощание с Рамосом. Среди прочего, клуб планирует сделать фотографию футболиста с 22 его завоёванными трофеями. В настоящий момент Серхио находится в отпуске, и дату мероприятия ещё предстоит выбрать. Футболист не успел полностью восстановиться и набрать форму после травмы, поэтому он не выступит на Евро-2020.

Напомним, что Серхио Рамос играл за «Реал» с 2005 года после трансфера из «Севильи».