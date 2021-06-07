Президент «ПСЖ»: «Неймар не хотел возвращаться в «Барселону»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи предельно чётко дал понять, что форвард Килиан Мбаппе останется в столице Франции и не достанется «Реалу» ни сейчас, ни через год уже свободным агентом. То же самое можно сказать о другом звездном нападающем, Неймаре, который продлил контракт и пресек разговоры о возвращении в «Барселону», где играл до 2017 года.

- «Барселона» всегда хотела заполучить Неймара обратно, это не секрет. Но Неймар хотел туда идти? Нет. Это правда, что все это время он не до конца адаптировался к Парижу и Франции, - заявил аль-Хелаифи L’Equipe.

Напомним, что «ПСЖ» потратил на переход Неймара 222 млн евро.