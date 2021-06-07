Президент «ПСЖ»: «Неймар не хотел возвращаться в «Барселону»

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07 Июня 2021, 00:30,
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи предельно чётко дал понять, что форвард Килиан Мбаппе останется в столице Франции и не достанется «Реалу» ни сейчас, ни через год уже свободным агентом. То же самое можно сказать о другом звездном нападающем, Неймаре, который продлил контракт и пресек разговоры о возвращении в «Барселону», где играл до 2017 года.
- «Барселона» всегда хотела заполучить Неймара обратно, это не секрет. Но Неймар хотел туда идти? Нет. Это правда, что все это время он не до конца адаптировался к Парижу и Франции, - заявил аль-Хелаифи L’Equipe.
Напомним, что «ПСЖ» потратил на переход Неймара 222 млн евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар, Нассер Аль-Хелаифи
Имхо, не стоит им вообще никуда рыпаться - ни одному, ни второму. Что их не устраивает непонятно, чего они постоянно порываются куда-то уйти? Зарабатывают они отлично, что, в Реале Мбаппе сильно больше будут платить? Что Реал, что Барселона сейчас нуждаются в серьезной перестройке - они там несколько лет, как минимум, будут прозябать. Гонятся за статусностью? Так Реал тоже когда-то, в середине 50-х был нестатусный, а потом дон Бернабеу купил нескольких сильных футболистов во главе с Ди Стефано и Реал за несколько лет стал суперклубом. Также и ПСЖ станет скоро, если они останутся в его составе, конкуренция в чемпионате повысилась, опять же, если их это не устраивало. В общем, имхо, не нужно им никуда переходить.
Плакса он и просто портит репутацию клуба своими неосторожными высказываниями.