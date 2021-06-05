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«Барселона» назвала одну из приоритетных трансферных целей

05 Июня 2021, 16:44,

Каталонская «Барселона» определилась с одной из трансферных целей на летнее межсезонье. Как рапортует Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» хотят подписать защитника «Валенсии» Хосе Гайю.

В связи с этим 26-летний футболист приостановил переговоры с «летучими мышами» о новом трудовом соглашении. Нынешний трудовой договор защитника с клубом рассчитан до лета 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гайи в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне испанского чемпионата Хосе принял участие в 33 поединках, забил один гол и семь раз ассистировал своим партнерам.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Хосе Гайя
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