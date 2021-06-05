Анчелотти не планирует расставаться с Бэйлом, Иско и Марсело

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игроках «королевского» клуба, потерявших место в основном составе при Зинедине Зидане.

«Бэйл возвращается из АПЛ. Он мало играл в Англии, но это не мешало ему забивать голы. Гарет показал хорошую эффективность в концовке сезона. Если у него будет мотивация, то он проведет отличный сезон. Мне очень нравятся Бэйл, Марсело и Иско. Я предоставлю им шанс доказать, что они еще достойны играть за этот клуб», - приводит слова итальянца портал Goal.

Напомним, что по окончании сезона пост главного тренера «королевского» клуба покинул Зинедин Зидан. Под его руководством команда заняла второе место в Примере.