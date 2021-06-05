Стала известна зарплата Депая в «Барселоне»

Нидерландский нападающий Мемфис Депай согласился зарабатывать в «Барселоне» пять миллионов евро в год.

В конце сезона 2020/21 Депай не отрицал, что им интересуются многие топ-клубы Европы, в том числе и «Барселона». Позже появилась информация, что футболист начал поиск жилья в Барселоне.

5 июня журналисту Николо Скире стало известно, что Депай дал добро на переход в «Барселону» с заработной платой в 5 миллионов евро в год. К этой сумме добавятся бонусы за выполнение поставленных задач.

27-летний форвард за всю свою карьеру играл только в трёх клубах - «ПСВ», «Манчестер Юнайтед» и «Лион».