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Стала известна зарплата Депая в «Барселоне»

05 Июня 2021, 00:35,

Нидерландский нападающий Мемфис Депай согласился зарабатывать в «Барселоне» пять миллионов евро в год. 

В конце сезона 2020/21 Депай не отрицал, что им интересуются многие топ-клубы Европы, в том числе и «Барселона». Позже появилась информация, что футболист начал поиск жилья в Барселоне

5 июня журналисту Николо Скире стало известно, что Депай дал добро на переход в «Барселону» с заработной платой в 5 миллионов евро в год. К этой сумме добавятся бонусы за выполнение поставленных задач. 

27-летний форвард за всю свою карьеру играл только в трёх клубах - «ПСВ», «Манчестер Юнайтед» и «Лион». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Мемфис Депай
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