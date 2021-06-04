Бэйл: «Я не думаю о том, что будет дальше»

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04 Июня 2021, 22:45,
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Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл согласен с руководством команды в плане выбора главного тренера.
Гарет Бэйл рад, что наставником «сливочных» стал Карло Анчелотти. По словам валлийца, они всегда были в хороших отношениях с итальянским специалистом. Однако Бэйл не думает о своём будущем в «Реале», потому что настроен на чемпионат Европы 2020 года, после завершения которого вернётся к делам клубного футбола. Об этом спортсмен объявил в эфире Sky Sport.
После сезона 2020/21 появились слухи, что Бэйл может завершить карьеру, однако агент футболиста назвал эти новости бредом.
Прошедший сезон Бэйл провёл в «Тоттенхэме», но после Евро-2020 должен вернуться в расположение мадридцев.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Гарет Бэйл, Сборная Уэльса