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Бензема: «Пусть Мбаппе поскорее перейдёт в «Реал»

04 Июня 2021, 20:29,

Форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема хотел бы видеть Килиана Мбаппе в роли своего одноклубника. 

На данный момент оба футболиста готовятся с национальной командой к выступлению на чемпионате Европы 2020 года, где Бензема в одном из интервью заявил, что переход Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» был бы идеальным. По мнению француза, все игроки мечтают играть за мадридцев, так что Бензема желает Мбаппе как можно скорее оказаться в столице Испании. 

При этом в комментарии для RMC Sport Бензема не отрицает, что «ПСЖ» тоже является хорошей командой. Сам Мбаппе объяснил, почему не торопится с трансфером в «Реал»

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Трансферы футбола - лето 2021
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