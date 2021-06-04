Бензема: «Пусть Мбаппе поскорее перейдёт в «Реал»

Форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема хотел бы видеть Килиана Мбаппе в роли своего одноклубника.

На данный момент оба футболиста готовятся с национальной командой к выступлению на чемпионате Европы 2020 года, где Бензема в одном из интервью заявил, что переход Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» был бы идеальным. По мнению француза, все игроки мечтают играть за мадридцев, так что Бензема желает Мбаппе как можно скорее оказаться в столице Испании.

При этом в комментарии для RMC Sport Бензема не отрицает, что «ПСЖ» тоже является хорошей командой. Сам Мбаппе объяснил, почему не торопится с трансфером в «Реал».