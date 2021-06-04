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Азар назвал Зидана своим кумиром

04 Июня 2021, 00:12,

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар приятно отозвался о работе с Зинедином Зиданом в мадридском «Реале». 

Азар не стал подробно вдаваться в подробности взаимоотношений с Зиданом, кратко ответив, что его тренировал кумир, а лучше ничего быть не может. В этом же интервью нападающий выразил уверенность, что у Анчелотти получится хороший союз с мадридском «Реалом». 

«Реал» Мадрид был единственным клубом в тренерской карьере Зидана. С испанским коллективом французский специалист трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды взял Суперкубок УЕФА. После сезона 2020/21 Зидан решил уйти из команды, так как не получил поддержку со стороны руководства. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Эден Азар
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