Азар назвал Зидана своим кумиром

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар приятно отозвался о работе с Зинедином Зиданом в мадридском «Реале».

Азар не стал подробно вдаваться в подробности взаимоотношений с Зиданом, кратко ответив, что его тренировал кумир, а лучше ничего быть не может. В этом же интервью нападающий выразил уверенность, что у Анчелотти получится хороший союз с мадридском «Реалом».

«Реал» Мадрид был единственным клубом в тренерской карьере Зидана. С испанским коллективом французский специалист трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды взял Суперкубок УЕФА. После сезона 2020/21 Зидан решил уйти из команды, так как не получил поддержку со стороны руководства.