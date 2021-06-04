«Атлетико» купит игрока «Удинезе» за 40 миллионов евро

Мадридский «Атлетико» заинтересован в услугах футболиста Родриго де Пауля, который является игроком «Удинезе».

Команда Диего Симеоне должна будет заплатить итальянцам 40 миллионов евро. По данным Marca, «Атлетико» продаст Сауля Ньигеса, а на вырученные средства приобретёт полузащитника «Удинезе».

Претендентами на Сауля являются «Бавария», «ПСЖ» и «Челси». В прошлом сезоне Сауль отыграл 33 матча и забил два мяча.

Родриго де Пауль воспитан клубом «Расинг», но в 2014 году перебрался в «Валенсию». С 2016 года аргентинец провёл в «Удинезе» более 200 матчей.

Сауль и де Пауль ровесники - оба футболиста 1994 года рождения.