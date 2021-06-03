Начо останется в «Реале»

31-летний защитник мадридского «Реала» Начо собирается продлить контракт с клубом.

Начо останется в клубе ещё на три года. Футболист пришёл в молодёжную команду мадридцев в 2001 году. С тех пор игрок ни разу не был в расположении другого коллектива.

Как сообщает ABC, «Реал» решил оставить Начо из-за того, что команду могут покинуть Серхио Рамос и Рафаэль Варан, поэтому защитники пригодятся новому главному тренеру Карло Анчелотти. На Варана претендует «Манчестер Юнайтед», который выигрывает конкуренцию у «сливочных».

В общей сложности Начо провёл в «Реале» больше 250 игр и забил 21 мячей.