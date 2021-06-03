Начо останется в «Реале»

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03 Июня 2021, 23:32,
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31-летний защитник мадридского «Реала» Начо собирается продлить контракт с клубом.
Начо останется в клубе ещё на три года. Футболист пришёл в молодёжную команду мадридцев в 2001 году. С тех пор игрок ни разу не был в расположении другого коллектива.
Как сообщает ABC, «Реал» решил оставить Начо из-за того, что команду могут покинуть Серхио Рамос и Рафаэль Варан, поэтому защитники пригодятся новому главному тренеру Карло Анчелотти. На Варана претендует «Манчестер Юнайтед», который выигрывает конкуренцию у «сливочных».
В общей сложности Начо провёл в «Реале» больше 250 игр и забил 21 мячей.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Реал Мадрид, Начо Фернандес