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Начо останется в «Реале»

03 Июня 2021, 23:32,

31-летний защитник мадридского «Реала» Начо собирается продлить контракт с клубом. 

Начо останется в клубе ещё на три года. Футболист пришёл в молодёжную команду мадридцев  в 2001 году. С тех пор игрок ни разу не был в расположении другого коллектива. 

Как сообщает ABC, «Реал» решил оставить Начо из-за того, что команду могут покинуть Серхио Рамос и Рафаэль Варан, поэтому защитники пригодятся новому главному тренеру Карло Анчелотти. На Варана претендует «Манчестер Юнайтед», который выигрывает конкуренцию у «сливочных». 

В общей сложности Начо провёл в «Реале» больше 250 игр и забил 21 мячей. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Начо Фернандес
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